Госдума предлагает запретить продажу газировки и чипсов в школах

Депутаты предлагают Минпросвещения России установить запрет на продажу чипсов и газировки на территории школ. Об этом говорится в проекте постановления Госдумы по итогам правчаса по теме охраны здоровья школьников (документ размещен в думской электронной базе).

"Рекомендовать Министерству просвещения РФ установить возможность запрета продажи вредных продуктов (газированной воды, чипсов, сладостей с трансжирами) в буфетах и автоматах на территориях образовательных организаций", - говорится в сообщении.

Также депутаты предлагают ведомству рассмотреть возможность увеличения в школьном питании доли свежих овощей, фруктов, цельных злаков, качественного белка.