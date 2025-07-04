Москалькова: два жителя Курской области возвращены из Сумской области

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Двое жителей Курской области возвращены в Россию с территории Сумской области Украины. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

Два жителя Курской области возвращены с территории Украины
© РИА Новости

По словам омбудсмена, на украинской территории остаются еще 30 россиян из приграничных районов Курской области. Работа по их возвращению продолжается через согласованные коридоры.

«Мы вернули супружескую пару — мирных жителей, перемещенных в Сумы. За ними прибыл транспорт из Курска, сейчас оцениваем их состояние здоровья», — заявила омбудсмен.

Наталья и Александр (имена изменены) уже находятся на российской территории. Специалисты оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

В пятницу в Россию вернули военных, находившихся в украинском плену. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Взамен Киеву была передана группа военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обмен состоялся в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле. После этого всех российских военных привезли на родину, где они пройдут лечение и необходимую реабилитацию.