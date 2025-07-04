Вильфанд оценил возможность повторения наводнения 1824 года в Петербурге

Разрушительное наводнение 1824 года не повторится в Санкт-Петербурге благодаря дамбе. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что наводнение в Петербурге происходит из-за того, что воды Балтийского моря входят в устье Невы. Вильфанд пояснил, что при естественном процессе сток из любой реки идет в море, однако при мощном ветре волны гонятся в противоположном направлении и Балтийское море ставит «замок» на сток этой воды, в результате чего ей некуда деваться и она начинает подниматься.

Самое сильное наводнение за 160 лет: первые кадры из Петербурга

Говоря о наводнении 1824 года, синоптик указал, что тогда в Петербурге не было дамбы. Кроме того, по его словам, катаклизм произошел осенью, а в июле наводнение угрожает городу лишь второй раз за всю историю метеонаблюдений.

«Если бы не было дамбы, это была бы действительно настоящая проблема, но было своевременное предупреждение, и дамбу перекрыли. Интенсивные осадки и ветер привели к тому, что некоторые улицы оказались подтопленными, но сейчас ситуация нормализуется», — заключил Вильфанд.

Крупнейшее в истории Санкт-Петербурга наводнение произошло 19 ноября 1824 года. Тогда под водой, достигавшей высоты человеческого роста, оказались Адмиралтейская сторона, Васильевский остров, Галерная гавань и многие другие районы города. Наводнение унесло жизни нескольких сотен человек. Всего же за всю историю Санкт-Петербург пострадал от катаклизма свыше 300 раз.