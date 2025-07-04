Архитектура апокалипсиса: 9 городов, стертых с лица земли

Александр Котлеткин
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В 1923 году Япония столкнулась с самым разрушительным землетрясением в истории. Подземные толчки магнитудой 8,3 балла по шкале Рихтера полностью разрушили Токио и Иокогаму, похоронив под завалами сотни тысяч жителей
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В 1923 году Япония столкнулась с самым разрушительным землетрясением в истории. Подземные толчки магнитудой 8,3 балла по шкале Рихтера полностью разрушили Токио и Иокогаму, похоронив под завалами сотни тысяч жителей 
© legion-media.ru
Сталинград стал символом стойкости советских войск во время Великой Отечественной войны. Жестокие бомбардировки и уличные бои превратили город практически в руины. В течение авианалетов Люфтваффе было уничтожено по меньшей мере 90% жилого фонда города
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Сталинград стал символом стойкости советских войск во время Великой Отечественной войны. Жестокие бомбардировки и уличные бои превратили город практически в руины. В течение авианалетов Люфтваффе было уничтожено по меньшей мере 90% жилого фонда города 
© Эммануил Евзерихин / РИА Новости
Столица Польши — Варшава, была практически разрушена в годы Второй мировой войны. В 1944 году в этом городе вспыхнуло восстание, которое было с большим трудом и с особой жестокостью подавлено нацистами. По современным оценкам, в результате боев погибло более 20 тысяч бойцов польского Сопротивления и около 200 тысяч жителей столицы
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Столица Польши — Варшава, была практически разрушена в годы Второй мировой войны. В 1944 году в этом городе вспыхнуло восстание, которое было с большим трудом и с особой жестокостью подавлено нацистами. По современным оценкам, в результате боев погибло более 20 тысяч бойцов польского Сопротивления и около 200 тысяч жителей столицы 
© legion-media.ru
Немецкий город Дрезден в феврале 1945 года подвергся мощнейшим бомбардировкам. В течение трех дней авиацией союзников было сброшено несколько тысяч тонн фугасных и зажигательных бомб. В результате ударов в Дрездене образовался огненный шторм, температура в котором достигала 1500 °C.
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Немецкий город Дрезден в феврале 1945 года подвергся мощнейшим бомбардировкам. В течение трех дней авиацией союзников было сброшено несколько тысяч тонн фугасных и зажигательных бомб. В результате ударов в Дрездене образовался огненный шторм, температура в котором достигала 1500 °C. 
© legion-media.ru

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Хиросима стала первым городом в мире, испытавшим на себе весь ужас ядерного оружия. От взрывной волны и облучения, по разным оценкам, погибли от 90 до 166 тысяч жителей.
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Хиросима стала первым городом в мире, испытавшим на себе весь ужас ядерного оружия. От взрывной волны и облучения, по разным оценкам, погибли от 90 до 166 тысяч жителей. 
© legion-media.ru
Спустя три дня после удара по Хиросиме ВВС США нанесли еще один ядерный удар по Японии. На этот раз их целью стал город Нагасаки, который также был почти полностью уничтожен
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Спустя три дня после удара по Хиросиме ВВС США нанесли еще один ядерный удар по Японии. На этот раз их целью стал город Нагасаки, который также был почти полностью уничтожен 
© legion-media.ru
Столица нацистской Германии была постоянной целью налетов авиации союзников и СССР. Всего на Берлин было сброшено около 67 608 тонн бомб. К концу войны город был практически полностью разрушен в результате боевых действий и бомбардировок
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Столица нацистской Германии была постоянной целью налетов авиации союзников и СССР. Всего на Берлин было сброшено около 67 608 тонн бомб. К концу войны город был практически полностью разрушен в результате боевых действий и бомбардировок 
© Евгений Халдей/ТАСС
Битва за Хюэ стала одним из наиболее долгих и кровопролитных сражений периода войны во Вьетнаме. Спустя два месяца уличных боев бывшая императорская столица превратилась в руины
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Битва за Хюэ стала одним из наиболее долгих и кровопролитных сражений периода войны во Вьетнаме. Спустя два месяца уличных боев бывшая императорская столица превратилась в руины 
© legion-media.ru
В 1976 году в результате мощного землетрясения с лица земли был практически стерт город Таншан. По словам очевидцев, огромные трещины в земле поглощали целые здания и поезда с пассажирами
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В 1976 году в результате мощного землетрясения с лица земли был практически стерт город Таншан. По словам очевидцев, огромные трещины в земле поглощали целые здания и поезда с пассажирами 
© legion-media.ru

Города вместе с человеком прошли длинный путь развития. Периоды их расцвета и подъема сменялись упадком и деградацией из-за болезней, природных катастроф и войн. На протяжении тысячелетий своей истории люди сооружали невероятные по красоте здания, чтобы вскоре сжечь их и разрушить до основания. Со временем именно руины городов стали символом заката человеческой цивилизации.

Кадры городов, уничтоженных в XX веке руками человека и мощными природными катаклизмами — в галерее «Рамблера».