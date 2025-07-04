Архитектура апокалипсиса: 9 городов, стертых с лица земли

Города вместе с человеком прошли длинный путь развития. Периоды их расцвета и подъема сменялись упадком и деградацией из-за болезней, природных катастроф и войн. На протяжении тысячелетий своей истории люди сооружали невероятные по красоте здания, чтобы вскоре сжечь их и разрушить до основания. Со временем именно руины городов стали символом заката человеческой цивилизации.

Кадры городов, уничтоженных в XX веке руками человека и мощными природными катаклизмами — в галерее «Рамблера».