Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили российского гражданства

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова лишили российского гражданства.

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Главу региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области задержали за нарушение правил пребывания в стране», — говорится в сообщении.

В ближайшее время Ибрагимова должны депортировать из России.

3 июля директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков заявил «Газете.Ru», что разногласия в отношениях России и Азербайджана искусственно подогреваются извне.

Отношения Москвы и Баку обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. 1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.