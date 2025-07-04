«Чемпионат» и бренд FORWARD представили совместную коллекцию одежды

«Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) и ведущий производитель спортивной одежды и экипировки FORWARD в честь 20-летия портала создали уникальный мерч, посвященный ведущим видам спорта и вдохновленный миром побед и достижений.

Оба бренда работали в тесном сотрудничестве, чтобы разработать стильные и функциональные предметы одежды и аксессуары, которые будут интересны как профессиональным спортсменам, так и любителям активного образа жизни.

© фотограф Евгений Смирнов

Вячеслав Опахин, главный редактор спортивного портала «Чемпионат»:

«Спорт — это не только соревнования и рекорды, это страсть, которая объединяет миллионы людей. Это характер, закалённый в борьбе, и эмоции, которые невозможно подделать. Спорт — в каждом мгновении победы и поражения, в поддержке трибун и молчании перед решающим моментом. Мы сделали коллекцию мерча “Чемпионата”, чтобы “носить” спорт с собой каждый день».

© фотограф Евгений Смирнов

В коллекции представлены футболки, худи и свитшоты различных цветов, спортивные сумки-мешки и рюкзаки. Дизайн принтов был разработан департаментом визуальных коммуникаций Rambler&Co.

© фотограф Евгений Смирнов

Николай Чернов, директор по визуальным коммуникациям Rambler&Co:

«Мы объединили графику, вдохновлённую аренами, трибунами и эмоциями, которые дарит нам спорт. Это стиль жизни, и наша коллекция как будто говорит “Я в игре”. Мы соединили минимализм со спортивной эстетикой, и результат получился эмоциональным и вдохновляющим. Это мерч, в котором хочется побеждать! Для людей, которые живут в ритме игры».

© фотограф Евгений Смирнов

Сотрудничество «Чемпионата» и FORWARD — это не просто создание новой линии мерча, а шаг к объединению спортивного сообщества. Уникальный дизайн, высокое качество и собственный подход делают эти вещи особенными. Основную коллекцию дополнили шопперы с картинами современных художников на спортивную тематику и баркодами игровых площадок.

© фотограф Евгений Смирнов

Специально для презентации новой коллекции одежды спортивный портал «Чемпионат» провёл фотосессию в «Лужниках» во Дворце тенниса. В ней приняли участие представители спортивной индустрии, журналисты и друзья «Чемпионата».

© фотограф Евгений Смирнов

Выбор Дворца тенниса в качестве места для фотосессии не случаен. СК «Лужники» — это спортивное сердце России. Комплекс известен не только своими спортивными достижениями, но и атмосферой, которая вдохновляет на успех. Просторные залы, украшенные картинами известных современных российских художников, и модернизированные корты стали идеальным фоном для демонстрации коллекции, которая сочетает стиль, комфорт и аутентичность.