В РПЦ предложили учредить месяц семьи в России

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам материнства и детства протоиерей Федор Лукьянов заявил о необходимости учредить в России месяц семьи, любви и верности.

По его словам, этот период предлагалось бы отмечать ежегодно с 30 мая по 8 июля, передает ТАСС. Лукьянов подчеркнул, что подобная инициатива станет ответом на антисемейные идеи и эгоистичные тенденции, распространяющиеся в мире.

«Неплохо было бы, чтобы в противовес различным антисемейным инициативам, в противовес тому, что сегодня пропагандирует эгоизм в мире, всем этим человеконенавистническим, деструктивным идеологиям, нам всем вместе сделать месяц наших семей, любви и верности – с 30 мая по 8 июля. И получается у нас целый месяц, посвященный семье», – сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин призвал сделать большую традиционную семью модным трендом.

Напомним, 2024 год в России был Годом семьи.