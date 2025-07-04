Юрист рассказал, на сколько лет могут посадить за оскорбления в домовых чатах

Участникам домовых чатов может грозить административное или уголовное наказание за оскорбительные сообщения. Как сообщает «Москва 24», об этом заявил юрист Илья Русяев.

Русяев напомнил, что чаты относятся к публичному пространству. В них, как и в обычной жизни, нельзя оскорблять людей.

«Более того, штраф за ругань с использованием электронных средств, включая мессенджеры, будет даже больше. Не от 3 до 5 тысяч рублей, как во время конфликта в реальной жизни, а от 5 до 10 тысяч», — добавил специалист.

Если речь идет о клевете, то за нее может последовать уголовное наказание. В случае мессенджеров наказанием может быть штраф до 1 млн рублей, обязательные работы на срок до 240 часов, а также тюремное заключение на срок до 2 лет. Также уголовно наказуемы угрозы убийством или причинением вреда здоровьем — в таком случае посадить могут на срок до 5 лет.

«Особое внимание уделяется высказываниям, содержащим признаки возбуждения ненависти или вражды, а также унижения достоинства по признаку национальности, религии или принадлежности к социальной группе. В первый раз это может закончиться штрафом до 20 тысяч рублей, но в следующий уже будет применяться уголовное наказание – до пяти лет лишения свободы», — сказал Русяев.

Однако обычных скриншотов переписки для обращения в полицию будет недостаточно. Для наказания потребуется обеспечить юридическую силу материалов — например, обратиться к нотариусу, который оформит протокол осмотра электронных доказательств. Это позволит зафиксировать содержание сообщений, их дату и автора. После эти материалы следует передать участковому или следователям, если в произошедшем есть признаки нарушения уголовного законодательства.