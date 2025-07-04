Юрист предупредил об уголовном наказании за оскорбления в домовых чатах

Никита Бородкин

Участникам домовых чатов может грозить административное или уголовное наказание за оскорбительные сообщения. Как сообщает «Москва 24», об этом заявил юрист Илья Русяев.

Юрист рассказал, на сколько лет могут посадить за оскорбления в домовых чатах
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Русяев напомнил, что чаты относятся к публичному пространству. В них, как и в обычной жизни, нельзя оскорблять людей.

«Более того, штраф за ругань с использованием электронных средств, включая мессенджеры, будет даже больше. Не от 3 до 5 тысяч рублей, как во время конфликта в реальной жизни, а от 5 до 10 тысяч», — добавил специалист.

Если речь идет о клевете, то за нее может последовать уголовное наказание. В случае мессенджеров наказанием может быть штраф до 1 млн рублей, обязательные работы на срок до 240 часов, а также тюремное заключение на срок до 2 лет. Также уголовно наказуемы угрозы убийством или причинением вреда здоровьем — в таком случае посадить могут на срок до 5 лет.

«Особое внимание уделяется высказываниям, содержащим признаки возбуждения ненависти или вражды, а также унижения достоинства по признаку национальности, религии или принадлежности к социальной группе. В первый раз это может закончиться штрафом до 20 тысяч рублей, но в следующий уже будет применяться уголовное наказание – до пяти лет лишения свободы», — сказал Русяев.

Однако обычных скриншотов переписки для обращения в полицию будет недостаточно. Для наказания потребуется обеспечить юридическую силу материалов — например, обратиться к нотариусу, который оформит протокол осмотра электронных доказательств. Это позволит зафиксировать содержание сообщений, их дату и автора. После эти материалы следует передать участковому или следователям, если в произошедшем есть признаки нарушения уголовного законодательства.