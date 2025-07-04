Мединский объяснил необычные обложки учебников по истории

Помощник президента РФ, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что обложки учебников по истории для 11-х классов решили сделать более простыми и понятными для школьников. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Учебники с обновленными обложками поступят в школы осенью 2025 года. На учебниках появились кадры стыковки американского и советского космических кораблей по программе «Союз - Аполлон». Также на обложке поместили фото, сделанное во время хоккейного матча между СССР и Канадой.

Мединский рассказал, что «всем не нравилась» обложка учебника, на которой была изображена фреска Ганса Энри в Женеве близ здания ООН.

«Проще надо быть, понятнее, особенно для школьников. Поменяли. Теперь первым планом «Союз» - «Аполлон», - подчеркнул помощник президента (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По словам Мединского, космонавт Алексей Леонов рассказывал ему, как стыковка «удивительным совпадением прошла прямо над Эльбой». Также помощник президента РФ объяснил, почему для обложки было выбрано фото хоккейного матча.