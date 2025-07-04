Самое сильное наводнение за 160 лет: первые кадры из Петербурга

Санкт-Петербург готовится к сильнейшему за 160 лет наводнению. По прогнозам синоптиков, уровень воды в Неве может подняться до 120 сантиметров. В качестве превентивной меры полностью перекрыта дамба, блокирующая поступление воды из Финского залива, где высота волн достигла трёх метров. В самом городе сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду валит деревья.

По данным Telegram-канала Mash, пострадали две женщины: на одну из них в Кронштадте рухнуло дерево, когда она сидела в салоне автомобиля.

Как сообщает РИА Новости, в Сестрорецке уже затопило парк «Дубки» и несколько улиц. До центральной части Петербурга вода ещё не добралась.

Наводнения в Северной столице, как правило, происходят из-за сильного западного ветра, который вызывает подъём нагонной волны и её движение в направлении устья Невы.