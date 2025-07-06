Опасные явления погоды спрогнозировали в 17 регионах России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в 17 регионах страны прогнозируются опасные явления погоды.

Так, по его словам, в Дагестане из-за интенсивных дождей возможно переполнение рек с подтоплением близлежащих населённых пунктов. Сильные осадки также прогнозируются в регионах Сибири, Дальнего Востока и Урала.

«На Сахалине интенсивные осадки приведут к резкому подъёму уровня воды как минимум на метр. В Хабаровском крае и Еврейской автономной области в воскресенье ожидаются сильный дождь, гроза, ветер до 20 м/с, то же самое в Приморском крае...», — цитирует синоптика ТАСС.

Сильная жара, отметил Вильфанд, прогнозируется в Красноярском крае, Хакасии, Туве. Там ожидается до +30—35 °C и даже +37 °C соответственно.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее в беседе с RT рассказал о грядущей жаре в Москве.

Также он рассказал об очередном циклоне, который накроет Санкт-Петербург.