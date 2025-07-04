Система водоотведения в Петербурге работает исправно на фоне возможного наводнения

Система водоотведения в Санкт-Петербурге подготовлена к непогоде и работает исправно.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

«Для оперативного реагирования на возникающие вопросы в границах эксплуатационной ответственности предприятия в городе дежурят 73 бригады Водоканала», — говорится в сообщении.

Отмечается, что временные скопления воды могут образовываться из-за подъема уровня воды в Финском заливе, Неве и каналах Петербурга.

По данным МЧС Северной столицы, 4 июля в Санкт-Петербурге ожидаются дожди, ливни, грозы, порывы ветра до 24 метров в секунду.

В ночь на 4 июля сообщалось, что затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрыли для предотвращения морского нагонного наводнения. Комплекс защитных сооружений в городе от наводнений был задействован по распоряжению Центра управления в кризисных ситуациях. Движение затворов на закрытие было начато в 20:00 мск 3 июля, доступ воды со стороны Финского залива к Санкт-Петербургу был полностью остановлен.

До этого главный синоптик города Александр Колесов заявил, что в Санкт-Петербурге 4 июля с высокой вероятностью произойдет наводнение. Уровень воды может достичь 170-190 см в связи с усилением западного ветра.