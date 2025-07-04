Осознанное медиапотребление: эксперты индустрии оценили трансформацию портала «Рамблер»

Анну Иванову, директора департамента контента и технологий Rambler&Co, признали лучшим медиаменеджером России

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3 июля 2025 года в Москве прошла торжественная церемония награждения ежегодной XXV национальной премии в области медиабизнеса «Медиаменеджер России». Директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова получила статуэтку лучшего медиаменеджера в номинации «Мультимедийные медиа» за запуск первого в России LLM-портала, использующего искусственный интеллект для взаимодействия пользователей с контентом.

Сегодня портал «Рамблер» объединяет новостной агрегатор, развлекательные и тематические медиа, полезные для жизни мини-сервисы и почту, и всё это – с применением искусственного интеллекта. Пользователям доступен блок «Картина дня» с самыми важными событиями и контекстными подсказками, который ИИ собирает в режиме реального времени, а также предлагает полезный контент и релевантные встроенные сервисы, облегчающие решение повседневных задач.

Анна Иванова, директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер»:

«Запуск первого в России LLM-портала на "Рамблере" с его "Картиной дня" и мини-сервисами — это, в первую очередь, шаг к тому, чтобы сделать взаимодействие с информацией не просто потреблением, а осмысленным диалогом, экономящим время пользователя. От себя лично и всей команды благодарю жюри премии, мы видим в этой победе огромную ответственность — продолжать развивать платформу, которая оправдывает доверие миллионов россиян, выбирающих нас каждый день».

«Медиаменеджер России» — премия, которая награждает топ-менеджеров СМИ, рекламной и PR-индустрии за профессионализм, новации в управлении и неординарный подход в менеджменте. За 24 года существования награды лауреатами стали более 700 ведущих топ-менеджеров медиарынка.