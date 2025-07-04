Вильфанд ответил на вопрос о холодах в июле

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в июле в Москве ожидаются температурные колебания, но июньских холодов в столице не будет. Об этом сообщает «Интерфакс».

В конце июня и начале июля дневные температуры в Москве составляли около плюс 15 градусов. Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в последний день июня температура в столице установила антирекорд: днем воздух в Москве не прогревался сильнее 12,6 градуса.

Предыдущие антирекорды были зафиксированы в 1962 и 1976 годах, когда в этот день было плюс 14 и плюс 14,7 градуса соответственно. Прошедший понедельник стал самым холодным 30 июня в истории наблюдений. Вильфанд сообщил, что в июле ожидаются и заметные повышения, и понижения температуры.

«Но, в целом, возвращения холодной погоды, с которой начался июль, не прогнозируется», - подчеркнул метеоролог.

По прогнозу Тишковца, в июле не стоит ждать жаркого лета: температура воздуха в Москве будет близка к климатической норме, но «со штрихами легкой прохладцы». Речь идет о ночных температурах от плюс десяти до 15 градусов тепла, дневных - от двадцати до 25 градусов выше ноля. Вероятны кратковременные всплески температур до плюс 28 градусов. Эксперт назвал это идеальной температурой для человеческого организма с точки зрения медицинской метеорологии.