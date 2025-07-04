В Сергиевом Посаде из-за атаки БПЛА изменились маршруты транспорта

После инцидента с беспилотными летательными аппаратами в Сергиево-Посадском округе временно изменится схема движения транспорта в микрорайонах «Звездочка» и «Скобянка». Об этом говорится в Telegram-канале Мострансавто.

В сообщении отмечается, что «введенные изменения касаются маршрутов: 4, 5, 46». В рамках вносимых изменений будет временно изменен маршрут по Скобяному шоссе, а также приостановлена работа некоторых автобусных остановок. В связи с проблемами в работе светофоров возможны задержки на проспекте Красной Армии. Также были зафиксированы проблемы с движением электропоездов, но сейчас ситуация нормализовалась.