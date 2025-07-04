В Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения. Как сообщает «КП», уровень воды с внешней стороны уже превысил отметку в 180 см.

Комплекс защитных сооружений (КЗС) города от наводнений задействовали по распоряжению ЦУКС МЧС. Таким образом, доступ воды со стороны Финского залива к Петербургу был полностью остановлен. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено распоряжением капитана порта «Большой порт Санкт-Петербург».

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Напомним, что главная причина подъема воды в Петербурге — возникающие в Балтийском море циклоны с преобладанием западного ветра. Они приводят к нагону воды в устье Невы. КЗС от наводнений начали строить в 1979 году, а полностью работы завершились в 2011 году. С тех пор угрозу устраняется закрытием затворов.

В ночь на 4 июля в восточной части Финского залива бушевал мощный западный ветер скоростью до 25-28 м/с. Порывы подняли волны высотой от 2 до 2,5 метров, а также вызвали повышение уровня воды в устье Невы до критериев наводнения. Начиная с 5:00 мск в Петербурге объявлено штормовое предупреждение. Главный синоптик города Александр Колесов заявлял, что наводнение может стать первым за 160 лет.