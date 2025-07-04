Пятницу предложили сделать сокращенным рабочим днем

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил законодательно закрепить сокращенный рабочий день перед выходными при пятидневной неделе. В своем Telegram-канале он рассказал, что внес соответствующий законопроект на рассмотрение депутатов.

Нилов обратил внимание, что, по данным опросов, лишь в трети компаний продолжительность последнего рабочего дня в неделе сокращена на 1 час. Парламентарий считает, что сокращенный день — один из инструментов повышения мотивации работников и эффективности их труда.

«Что характерно: в Трудовом кодексе нет ни обязанности работодателя сократить рабочий день перед выходным, ни соответствующего запрета — при условии соблюдения основных требований по длительности трудовой недели. Такая норма может быть установлена сторонами трудовых отношений, но, считаем, ее нужно закрепить законодательно», — заявил депутат.

Глава комитета добавил, что в будущем этот законопроект можно рассмотреть и как «некий шаг в сторону синергетического перехода на условную четырехдневку». Вместе с тем Нилов признал, что говорить об этом «пока рано».