Миронов попросил Генпрокуратуру проверить крупные московские рынки

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо российскому генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить этнические диаспоры во всех регионах, а также крупнейшие московские рынки «Садовод» и «Фуд Сити».

«Прошу вас провести комплексную проверку», — следует из письма, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

В документе Миронов указал на то, что деятельность диаспор представляет угрозу для России и всех граждан.

Депутат подчеркнул, что особая опасность исходит от лиц с двойным гражданством — они могут влиять на такие группы и использовать их в ущерб интересов России.

Ранее глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что диаспоры в России обязаны жить по российским законам.

До этого суд Екатеринбурга арестовал Ахлимана Гянджиева, пятого фигуранта дела о преступной группе.