Володин: приезжающие в Россию должны уважать русский язык и культуру

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что приезжающие в Россию должны уважать русский язык и культуру.

Таким образом он в своём Telegram-канале прокомментировал принятый ранее закон, направленный на защиту русского языка и обязывающий размещать вывески, таблички, рекламу на улицах на русском.

«Отдельные его положения уже вступили в силу, другие заработают в сроки, определённые в нём. Закон о защите русского языка — важный шаг по сохранению основы нашей национальной идентичности», — подчеркнул он.

Володин отметил, что русский язык отражает духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность народа.

«Все, кто приезжает к нам и открывает бизнес, должны уважать русский язык и нашу культуру. Это касается также отечественных предпринимателей, которые обязаны делать всё для поддержки родного языка и его продвижения», — указал председатель Госдумы.

24 июня российский лидер Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве.