Четыре российских аэропорта приостановили прием и выпуск самолетов

Работу четырех российских аэропортов ограничили в целях обеспечения безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Меры касаются воздушных гаваней Саратова, Самары и Ярославля. Кроме того, ограничения ввели в аэропорту Казани.

Представитель Росавиации указал, что аэропорты приостановили прием и выпуск гражданских самолетов.

Накануне аналогичные меры вводились в авиагавани Самары, пишет 360.ru.