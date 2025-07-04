Директор парка «Тайган» рассказал об отношении ко львам после нападения

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, на которого напал лев, заявил, что будет ходить к хищникам до последних ней. Его слова передает Telegram-канал «Mash на волне».

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«Не сердитесь на меня, но я буду ходить ко львам. Я буду Олегом Зубковым до последних дней», — заявил он.

Директор отметил, что не собирается менять манеру общения с хищниками.

Нападение произошло 22 июня. Зубков получил множественные травмы, был прооперирован в Крыму и перевезен в Краснодар. Сообщалось, что жизненно важные органы не были задеты. Предполагается, что хищника спровоцировал резкий звук. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушений охраны труда, приведших к тяжкому вреду здоровью.

«Тайган», расположенный в Белогорском районе Крыма, — крупнейший в Европе частный парк львов, где свободно обитают около 60 особей, включая редких белых, более 50 тигров и другие животные.