Российский аэропорт внезапно перестал принимать и отправлять рейсы

Аэропорт Волгограда вечером 4 июля перестал принимать и отправлять рейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, ограничения были введены на некоторое время, но конкретных сроков он не привел.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Волгограда (код ИКАО: URWW)», — говорится в сообщении Кореняко.

Оно опубликовано в его telegram-канале.

Ранее аэропорт Волгограда уже приостанавливал работу по аналогичным причинам: ограничения на прием и выпуск самолетов вводились для обеспечения безопасности. Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал о подобных мерах в своем telegram-канале, подчеркивая, что такие решения принимаются в целях защиты гражданской авиации.