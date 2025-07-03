Российский аэропорт внезапно перестал принимать и отправлять рейсы

Ura.Ru

Аэропорт Волгограда вечером 4 июля перестал принимать и отправлять рейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, ограничения были введены на некоторое время, но конкретных сроков он не привел.

Российский аэропорт внезапно перестал принимать и отправлять рейсы
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«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Волгограда (код ИКАО: URWW)», — говорится в сообщении Кореняко.

Оно опубликовано в его telegram-канале.

Ранее аэропорт Волгограда уже приостанавливал работу по аналогичным причинам: ограничения на прием и выпуск самолетов вводились для обеспечения безопасности. Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал о подобных мерах в своем telegram-канале, подчеркивая, что такие решения принимаются в целях защиты гражданской авиации.