Состоялась церемония награждения лауреатов 25-й Премии «Медиа-Менеджер России»

3 июля в ресторане Bellagio состоялась торжественная церемония награждения лауреатов юбилейной, 25-й Премии «Медиа-Менеджер России».

© Оргкомитет премии

Четверть века Премия чествует лидеров индустрии - тех, кто формирует медиаповестку страны, задает тренды, ведет за собой команды и добивается выдающихся результатов в условиях постоянно меняющегося медиарынка. Организатор премии Председатель Оргкомитета Премии Джемир Дегтяренко: «В первую очередь хотел бы поздравить лауреатов 25-й юбилейной Премии Медиа-Менеджер России. Так держать! В этом году по решению Попечительского Совета премии мы решили определить лучших из лучших медиаменеджеров страны по следующим направлениям, а именно в медиа, рекламе и коммуникациях и выбрали по три управленца. И так у нас есть топ -9 Лучших медиаменеджеров России.

Топ -9 «Лучшие Медиаменеджеры России»

Медиа

Эрнст Константин, «Первый канал»;

Олег Добродеев, ВГТРК;

Гусев Павел, «Московский комсомолец».

Реклама

Пискарев Сергей, АКАР;

Коптев Сергей, ГК «Прямая речь»;

Веселкова Екатерина, «ГПМ Реклама».

Коммуникации

Баранников Андрей, коммуникационное агентство SPN Communications;

Леонтьев Михаил, НК «Роснефть»;

Захарова Мария, МИД России.

В рамках премии Организаторы поздравили коллег по цеху, которые в этом году тоже отмечают круглые даты:

«Комсомольская правда» — 100 лет;

«Российская газета» — 35 лет;

«Коммерсантъ» — 35 лет;

Группа АДВ — 30 лет;

Радио «Серебряный дождь» — 30 лет;

Спортивный портал «Чемпионат» — 20 лет;

RT — 20 лет;

Телеканал «Звезда» — 20 лет;

«Матч ТВ» — 10 лет.

Ведущими вечера выступили легендарные «Мурзилки» с Авторадио, а музыкальное оформление обеспечил квартет Румянцева.

Партнер Премии, председатель совета директоров ГК «Стилобат» Лев Мазараки:

«Информационный ландшафт под воздействием современных технологий очень быстро меняется. Это требует от журналиста не только скорости, но безупречной дисциплины, умения точно расставить акценты, отделять рыночный шум от реальных трендов, проверять достоверность фактов. Номинанты Премии демонстрируют именно такой подход и тем самым помогают инвесторам принимать взвешенные решения».

Церемония объединила лучших профессионалов медиаиндустрии, отметив их достижения и вдохновив на новые свершения.

«Я искренне верю, что для каждого из нас участие в этом проекте — не просто событие, а бесценный обмен полезным опытом и открытие новых возможностей в нашем деле. Благодаря Премии мы имеем возможность получать новые знания от коллег по цеху и совместно черпать вдохновение, которое направим на формирование будущего медиаландшафта нашей страны», — отметила генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская.

Лауреатами 2025 года стали:

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ МЕДИА

Иксанов Максим, генеральный директор News Media Holding;

Иванова Анна, директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер»;

Хисямутдинова Гюзяль, заместитель генерального директора, директор объединенной службы рекламы медиагруппы «Комсомольская правда»;

Пшеничная Евгения, директор по продажам проектов Men Today и «ТехИнсайдер», медиахолдинг Independent Media.

ЦИФРОВЫЕ ИЗДАТЕЛИ

Коган Евгений, основатель Bitkogan;

Василенок Никита, главный редактор сайта «ТехИнсайдер», медиахолдинг Independent Media.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕДИА

Макаренков Никита, главный редактор объединенной редакции сетевых изданий «Комсомольская правда – Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон», медиагруппа «Комсомольская правда»;

Масленникова Марина, генеральный директор OOO «АиФ в Перми»;

Балюк Анна, шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя»;

Гурская Анжелика, директор Северо-Западного филиала ФГБУ «Редакция "Российской газеты"»

Смирнов Кирилл, генеральный директор АО «Петроцентр» - главный редактор газеты «Петербургский дневник» и сетевого СМИ spbdnevnik.ru.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Калашников Иван, заместитель генерального продюсера телеканала ТНТ;

Леонов Вячеслав, заместитель генерального продюсера телеканала «Матч ТВ»;

Труфанова Александра, главный редактор телеканала RU.TV;

Дорогонова Светлана, руководитель управления продаж и коммуникаций с телеканалами, ГПМ Реклама;

Голдаева Елена, маркетинг-директор ТВ-3.

ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРЫ

Михно Виктория, генеральный директор PREMIER;

РАДИО

Шемякин Владимир Леонидович, генеральный директор Ассоциации содействия развитию участников медиабизнеса «Медиа Траст»;

Приворотский Виктор, программный директор «Детского радио», ГПМ Радио;

Андреевская Светлана, заместитель главного редактора, руководитель службы информации радио «Комсомольская правда»;

Кухлевский Роман, программный директор, главный редактор радио «Хит FM».

ОТРАСЛЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ

Иванов Сергей, генеральный директор RUTUBE;

Артемьева Юлия, генеральный директор ООО «Меркатор Анимэйшн»;

Михалевская Татьяна, учредитель, управляющий партнер ООО «Чистый код»;

Никольский Иван, генеральный директор Exponic.

МЕДИАСЕЛЛЕРЫ

Богдан Екатерина, генеральный директор, соучредитель «ЭКРАН»;

Пейсахзон Яков, директор «Авито Реклама»;

Дмитриева Наталья, генеральный директор СберСеллер;

Бабков Владимир, генеральный директор ООО «ЭВЕРЕСТ».

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО

Ваяс Димитрис, генеральный директор АДВ Медиа;

Туровец Василий, управляющий партнёр SkyAlliance.

АНАЛИТИКА/ИССЛЕДОВАНИЯ

Самолет Виталий, вице-президент по стратегическому развитию коммуникационной группы PROGRESS.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ/СПОНСОРСТВО

Новицкая Виктория, руководитель отдела сопровождения коммерческих проектов «Инсайт Люди».

OUT OF HOME

Чуйкова Дарья, генеральный директор HD Outdoor.

КОММУНИКАЦИИ

Тимофеева Ольга, директор по маркетингу и PR «ГПМ Реклама»;

Темникова Юлия, советник заместителя Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности, заместитель начальника Московского метрополитена;

Медведева Ольга, PR-директор ТВ-3;

Мартынова Елена, директор по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда компании ПАО «МегаФон»;

Мовсесян Екатерина, генеральный директор КРОС;

Матюхин Юрий, директор по внешним коммуникациям АО «Газстройпром».

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ

Горбунцов Михаил, медиадиректор Т-Банк;

Пушко Наталия, директор по маркетингу ГК «Аскона»;

Лебедев Александр, директор по маркетингу ГК ФСК;

Курочкина Анна, директор по маркетингу АО «АВТОВАЗ».

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ

Иванов Алексей, Президент Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП);

Соловьёв Владимир, председатель «Союза журналистов России»;

Куприянов Александр, главный редактор АО «Редакция газеты "Вечерняя Москва"»;

Заграничная Елена, директор по размещению рекламы в прессе группы компаний «Родная Речь».

ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕДИАБИЗНЕСА

Залунина Мария, руководитель направления КСО «Национальной Медиа Группы»;

Шахнес Татьяна, старший директор по PR и ESG проектам ООО «ЛГ Электроникс РУС»;

Литовченко Вячеслав, генеральный директор «Совкомбанк Технологии», лидер проектов «Технологии Добра» и «Совкомбанк про добро».

Оргкомитет Премии «Медиа-Менеджер России» благодарит всех участников, партнёров, экспертов и жюри. Вместе мы формируем медиасреду страны, поддерживаем высокие профессиональные стандарты и создаём пространство для обмена опытом и идеями.