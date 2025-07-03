Переживший нападение льва Зубков произнес первые слова после выхода из больницы

Владельца крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, пережившего нападение льва, выписали из больницы. Соответствующий ролик появился у него в Telegram-канале.

Напомним, что лев напал на Зубкова вечером 22 июня во время кормления. Он смог самостоятельно выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание. В результате нападения у мужчины были повреждены трахея, мышцы шеи, а также оторвана большая грудная мышца слева. Зубков перенес несколько сложных операций и долгое время находился в тяжелом состоянии, но затем пошел на поправку.

«Я воскрес. Еще немножко есть дырки, которые зарастут, но профессор, который руководит данной клиникой, сказал, что я большой молодец и что все у меня хорошо. Вот, поэтому посчитали возможным перевести меня уже на домашнее лечение. Дайте мне буквально два-три дня проверить хозяйство. Я знаю, что… У меня ж телефон в руки попал! Я увидел, что полстраны переживает», — сказал он после выхода из больницы.

Пострадавший от нападения льва Олег Зубков идет на поправку

Зубков отметил, что в первую очередь планирует повезти жену на ужин, а 8 июля проведет пресс-конференцию в парке «Тайган», где ответит на все вопросы.