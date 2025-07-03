Звезда «Сватов» сделал неожиданное признание об отъезде из России

Актер Александр Феклистов, который сыграл Александра Берковича в сериале «Сваты», признался, что не собирался уезжать из России. Об этом он заявил в подкасте «Смотри в оба» Ирины Петровской.

По словам Феклистова, после начала СВО он продолжал выступать на российской сцене еще целый год, однако после его публичного обращения к украинцам со словами солидарности, все спектакли с ним были закрыты.

«Мы не бросали родину», — ответил актер на упреки тех, кто называет уехавших из РФ артистов «бросившими родину предателями».

Он подчеркнул, что был вынужден покинуть Россию, потому что лишился всей работы.