Появилось фото мальчика, которого кинули на пол в Шереметьево

Губернатор Московской области Андрей Воробьев опубликовал свежее фото двухлетнего Ядзана, который пострадал в аэропорту Шереметьево — неадекватный мужчина с силой кинул его на пол, после чего ребенок впал в кому. Фотографию губернатор опубликовал в своем Telegram-канале.

Фото было сделано во время визита Воробьева в Центр им. Рошаля, в котором сейчас находится Яздан. Как рассказал губернатор, мальчик идет на поправку и уже отказывается от зондового питания. Состояние ребенка, по его словам, оценивается как стабильное — Ядзана даже перевели из реанимации в общее отделение. Кроме того, Воробьев также пожелал ребенку скорейшего восстановления.

«Мальчик переведен из реанимации в общее отделение, он в контакте с мамой, понимает речь, выполняет простые инструкции, постепенно отходит от зондового питания. Ребенок уже может присаживаться с поддержкой, а врачи продолжают проводить плановую терапию для дальнейшего восстановления. Благодарю медиков центра им. Рошаля за своевременную помощь и высокий уровень профессионализма! Желаю мальчику выздоровления. Мы все болеем за тебя!», — написал Воробьев.

Помимо этого, губернатор также опубликовал фото из палаты Ядзана. На нем можно увидеть ребенка на больничной койке.

Напомним, что 23 июня неадекватный пассажир в аэропорту Шереметьево с силой кинул на пол двухлетнего Ядзана. В результате мальчик ударился головой и впал в кому. Позже мужчину задержали — им оказался гражданин Белоруссии.