В МВД охарактеризовали типичного курьера из мошеннических схем

Чаще всего в мошеннические схемы втягиваются молодые россияне от 17-25 лет без высшего образования — им предлагают «лёгкий заработок», а заканчивается всё задержанием.

«В подавляющем большинстве случаев это молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет без высшего образования. Чаще всего задержания касаются мужчин, девушки попадаются реже, но тоже не являются исключением», — сообщило ведомство «Известиям» .

Как правило, задержания происходят в крупных городах: Москве, Казани, Новосибирске.

Курьеров вербуют через интернет. Они получают инструкции, а затем лично встречаются с жертвами, выдавая себя за представителей банков или спецслужб.

Деньги передаются дальше — через криптовалюту или подставных лиц.

В группу риска попадают студенты, безработные и россияне с низким доходом, отметили в МВД.

Ранее сотрудники правоохранительных органов за десять дней задержали около 120 курьеров, работавших на мошенников.