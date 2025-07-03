В МВД охарактеризовали типичного курьера из мошеннических схем
Чаще всего в мошеннические схемы втягиваются молодые россияне от 17-25 лет без высшего образования — им предлагают «лёгкий заработок», а заканчивается всё задержанием.
«В подавляющем большинстве случаев это молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет без высшего образования. Чаще всего задержания касаются мужчин, девушки попадаются реже, но тоже не являются исключением», — сообщило ведомство «Известиям» .
Как правило, задержания происходят в крупных городах: Москве, Казани, Новосибирске.
Курьеров вербуют через интернет. Они получают инструкции, а затем лично встречаются с жертвами, выдавая себя за представителей банков или спецслужб.
Деньги передаются дальше — через криптовалюту или подставных лиц.
В группу риска попадают студенты, безработные и россияне с низким доходом, отметили в МВД.
Ранее сотрудники правоохранительных органов за десять дней задержали около 120 курьеров, работавших на мошенников.