Россиянка отсудила у МВД компенсацию за ошибку в паспорте
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции обязал МВД компенсировать стоимость туристической путевки семейной паре из Краснодарского края, которую не выпустили за границу из-за ошибки в загранпаспорте жены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Согласно материалам дела, Староминский отдел МВД допустил ошибку при оформлении загранпаспорта жительницы Кубани, указав в документе женщины неверный пол. В результате при проверке паспорта спецслужбами в аэропорту у россиянки изъяли паспорт и запланированная поездка пары в Таиланд не состоялась.
«Суды обязали взыскать с МВД РФ в пользу истца более 230 тысяч рублей», — говорится в решении.
Суд признал размер компенсации морального вреда справедливым. Однако в паспортном столе с решением не согласились и попытались его оспорить.
«Довод о том, что истец должна была обнаружить ошибку при получении паспорта, отклоняется, так как ошибка в графе "пол" при верных остальных данных не является очевидной для непрофессионала», — отмечается в определении Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.