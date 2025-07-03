Россиянка отсудила у МВД компенсацию за ошибку в паспорте

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции обязал МВД компенсировать стоимость туристической путевки семейной паре из Краснодарского края, которую не выпустили за границу из-за ошибки в загранпаспорте жены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно материалам дела, Староминский отдел МВД допустил ошибку при оформлении загранпаспорта жительницы Кубани, указав в документе женщины неверный пол. В результате при проверке паспорта спецслужбами в аэропорту у россиянки изъяли паспорт и запланированная поездка пары в Таиланд не состоялась.

«Суды обязали взыскать с МВД РФ в пользу истца более 230 тысяч рублей», — говорится в решении.

Суд признал размер компенсации морального вреда справедливым. Однако в паспортном столе с решением не согласились и попытались его оспорить.