Два дня ярких впечатлений — фестиваль «Вкус лета пройдет 12–13 июля в «Три вокзала. Депо»

12 и 13 июля гастроквартал «Три вокзала. Депо» вспыхнет яркими красками лета. Здесь состоится один из самых ожидаемых семейных фестивалей — «Вкус лета», который готов удивить гостей всех возрастов. В этом году организаторы подготовили ещё более насыщенную двухдневную программу, объединяющую гастрономические открытия, концерт известных артистов, активный отдых и развлечения для всей семьи — каждый найдет занятие по душе.

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Чем удивит фестиваль в этом году?

На главной сцене гостей ждёт насыщенная концертная программа «Пикник Юмор FM». Среди хедлайнеров выступят Стас Пьеха, Катя Лель, группа «Фабрика», LX24, Akmal’, Filatov & Karas, NLO, ТЕ100СТЕРОН и другие секретные гости. А также для посетителей фестиваля выступят Саша Санта, TONEVA, артисты Детского радио и Инсайт Люди.

© Пресс-служба

Фестиваль «Вкус лета» — это не просто мероприятие, а рецепт идеального летнего выходного. Гостей ждут:

Кулинарные мастер-классы от любимых блогеров, гастрономические зоны и активности от EuroSpar, Артфрут, НКО «Ассоциация добытчиков минтая» и других партнеров фестиваля.

Для тех, кто заботится о здоровье и активном образе жизни, подготовлена специальная спортивная программа: открытые тренировки от «Московского спорта», известных фитнес-блогеров и олимпийских чемпионов (включая Алексея Черемисинова — олимпийского чемпиона по фехтованию и Анну Чичерову — олимпийскую чемпионку по прыжкам в высоту), а также полезные выступления экспертов в лектории.

В beauty-зоне посетители смогут сделать профессиональные экспресс-укладки и макияж для идеального летнего образа — и это лишь часть всех активностей.

Для самых маленьких посетителей подготовлена территория детства с аниматорами, занимательными мастер-классами, зоной квестов, головоломок и аквагримом.

Не останутся без внимания и домашние питомцы — в pet-зоне их ждут веселые развлечения, джакузи для собачек, консультации с ветеринарами, вкусные угощения для четвероногих друзей и даже станция ответственного владельца питомца.

Встречи и живое общение со звёздами социальных сетей в рамках церемонии награждения Премии Like Star.

Эксклюзивный модельный показ совместно с агентством AMA Models, грандиозный розыгрыш более 1000 призов — и это далеко не всё!

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Среди партнеров мероприятия: курорт «Газпром Поляна», Семечки Джинн, GLOBAL WHITE, WATER DENT, PresiDENT, Teika Boom, KAMALI, Итальянские корма Alleva, Зоозавр, Сеть баров укладок Dry&Go, ВкусВилл, Клаустрафобия, r.a.w.life, Континентзоо, INDIGO KIDS, миниатюрная страна «Царь-макет», Bombbar, Buhlovo park Lodge Collection, Greencosmetics, «САФМАР Плаза», ProteinRex, сеть гипермаркетов «О’КЕЙ», Line in Space, Винлаб бизнес, Nutrino Lab, Chefs Team, Geltek, Remez, Фитмост, Spectrium, Школа флористики Цветы в Деталях, компания KITFORT, Marutaka.

Вкус лета — это настоящий чек-лист идеальных летних выходных! Программа мероприятия и бесплатная регистрация на сайте: https://clck.ru/3MvQJv