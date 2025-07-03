Путин призвал популяризировать в России многодетные семьи

Большую традиционную семью необходимо сделать модным трендом в развитии России. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ «Сильные идеи для нового времени», передает РИА Новости.

«Только вы с вашей креативной жилкой сможете сделать хорошую большую традиционную семью модным трендом развития России, очень хочу вас об этом попросить», — обратился глава государства к участникам мероприятия.

В мае на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей» Путин заявлял, что традиционные духовно-нравственные ценности все больше подхватываются за рубежом. Политик отмечал, что многие иностранные руководители, поддерживающие взгляды России, активно участвуют вместе с ней в созидательной работе, а также видят в стране «оплот традиционных духовно-нравственных ценностей».

Также в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» президент заявлял, что Россия утратит свою идентичность, если не будет опираться на свои традиционные ценности.