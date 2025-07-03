Путин рассказал, переезд каких иностранцев в России ждут власти страны

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии форума АСИ "Сильные идеи для нового времени" сообщил, каких иностранцев особенно ждут в России для переезда.

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Президент напомнил, что в прошлом году на площадке форума прозвучало предложение оказать содействие в переезде в Россию иностранным гражданам, "которые разделяют наши ценности традиционные и хотят с нами работать на позитив - и для нашей страны, и для себя, для своих семей, да и для тех стран, откуда они переезжают".

Он отметил, что это не станет кардинальным решением вопросов, связанных с кадрами, с улучшением ситуации на рынке труда.

"Но все-таки это движение в правильном управлении, и мы дальше будем продолжать это дело", - заверил Путин.