Работавшие в ПВР в Понырях медсестры рассказали об унижении беженцев

Женщины, работавшие медсестрами в пункте временного размещения беженцев в Курской области в Понырях, утверждают, что персонал пункта унизительно обращается с одинокими стариками. Об этом медработницы рассказали в беседе с Lenta.ru.

По словам одной из медсестер, неуважительное отношение к пожилым постояльцам проявляют работники, набранные из сотрудников психоневрологического интерната. Женщина рассказала, что персонал все время материться, грубо общается с пенсионерами. Также собеседница СМИ отметила регулярные случаи пьянства среди экс-сотрудников интерната.

Другая собеседница издания рассказала, что лежачим беженцам могут подолгу не менять подгузники. Кроме того, женщина посетовала на то, что пожилых женщин и мужчин моют в одной душевой.

Информацию о том, что из-за недостаточного ухода за стариками распространилась чесотка, она назвала правдивой.

«Была чесотка. Не было разграничений по купаниям — чтобы сначала искупали здоровых, а затем больных. Я долго работаю медсестрой, больных чесоткой должны купать в отдельных душевых либо последними. Их вещи надо положить отдельно и обработать средством, а потом только стирать. Этого никто не придерживался», — призналась медсестра.

На публикацию Lenta.ru о проблемах в пункте временного размещения отреагировали власти и общественники. Член Совета по правам человека Ева Меркачева заявила, что связалась с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, и он пообещал провести проверку. Врио министра соцобеспечения, материнства и детства Курской области Татьяна Сукновалова рассказала, что посетила ПВР и отметила, что все постояльцы выглядят ухоженными. Также она отметила, что жалоб от беженцев не поступало.

Хинштейн в соцсетях отчитался о посещении ПВР коллегами. Он подчеркнул, что изложенная в публикации информация не подтвердилась.

Общественник Владимир Синельников выразил уверенность, что стариков перед приездом комиссии из Курска запугали и запретили жаловаться.