Алкоголь предложили не продавать гражданам младше 21 года

Продажу алкоголя тем, кто не достиг 21 года, предложили запретить. Зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Марина Сидухина внесла в Госдуму проект такой поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

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Сейчас приобретать спиртное могут все совершеннолетние россияне.

"Попытки законодательно поднять возраст, с которого разрешено приобретать алкоголь, предпринимались и ранее, в том числе по инициативе органов публичной власти, уполномоченных в сфере здравоохранения", - напомнила Сидухина в пояснительной записке к законопроекту.

Например, такой законопроект подготовили в Минздраве в 2019 году. Тогда указывалось, что в соответствии с данными медисследований о влиянии алкоголя на мозг человека - употребление алкогольных напитков небезопасно для нормального развития головного мозга, некоторые отделы которого продолжают формироваться.

"Представляется возможным согласиться с указанной позицией, а также признать, что в целях предупреждения алкоголизации молодежи, укрепления традиционных семейных ценностей, развития социальных взаимоотношений, необходимо увеличение возраста продажи алкогольной продукции", - отметила сенатор.

В феврале с инициативой о запрете в отношении продаж спиртного до 21 года также выступил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

В декабре 2024 года правительство утвердило план мероприятий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя. Его основная цель до 2030 года - уменьшить употребление алкоголя и связанную с ним заболеваемость, инвалидность и смертность.