Как устроен бизнес секс-коуча Алекса Лесли

Секс-коуч Александр Кириллов, более известный как Алекс Лесли, проводит свои скандальные секс-тренинги под прикрытием научной деятельности. Как сообщает «Известия», для продажи своих услуг он выстроил сеть компаний в России, Польше и Израиле — часть организаций зарегистрирована на родителей Кириллова.

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Напомним, что недавно Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Алекса Лесли. По информации ведомства, блогер «склонял своих последователей совершать в отношении жительниц столицы противоправные действия сексуального характера». Причиной стали заявления нескольких жительниц Москвы, которые стали жертвой домогательств — неизвестные дотрагивались до них, пытались прижаться к ним, а после убегали. Выяснилось, что нападавшие были учениками Лесли.

Журналисты провели расследование по открытым данным и выяснили, что отец Кириллова, Сергей Кириллов, выступает учредителем или соучредителем ряда фирм, торгующих скандальными курсами и тренингами. Причем зарегистрированы они как в России, так и в Европе. В частности, для сбора оплаты в России секс-коуч использует реквизиты ИП своего родителя. В 2022 году тот зарегистрировался в городе Димитровград Ульяновской области, указав «дополнительное образование детей и взрослых» как основной вид деятельности.

Еще одна фирма, зарегистрированная на Сергея Кириллова, существует в Польше — Naxil AI Systems. Он владеет ей совместно с Натальей Кирилловой. Согласно регистрационным документам, организация занимается производством компьютеров, научными исследованиями, в том числе в области здоровья, разработкой программного обеспечения и IT-консалтингом.

Лесли утверждает, что фирма нужна для взаимодействия с польскими клиниками и исследовательскими институтам, однако следов научной деятельности компании журналисты в открытом доступе не нашли. Вместе с тем им удалось установить, что польское юрлицо занято в администрировании сайта коуча. Также его реквизиты указаны в договоре при онлайн-продаже книг Кириллова — «Новая жизнь без трусов» и «Игра мастера и охотницы». Таким образом, она владеет всем контентом сайта и ответственна за его деятельность.

Кириллов во время общения с журналистами заявил, что обучение пикапу — вовсе не его основной род деятельности. Кроме того, вырученные средства якобы идут на исследования в области кардиологии.

«У меня есть еще одна компания в Израиле. На последнем кардиоконгрессе в Венеции в 2022 году мы представили архитектуру нейромашины предиктивной медицины — системы, способной выявлять и лечить кардиологические заболевания еще до появления клинической симптоматики, на этапе прогностических признаков», — сказал он.

Также в беседе с представителями СМИ Кириллов упомянул и другие направления своих научных интересов. По словам тренера, он участвует в разработке «концепции прогностического управления волновой активностью для систем морской генерации энергии», «решения для плантаций ветротурбин», а также заявил, что смог объяснить механизма возникновения волны-убийцы.