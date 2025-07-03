Умерла актриса из "Возвращения Мухтара" Татьяна Шелига

Ушла из жизни украинская Татьяна Шелига, актриса театра, кино и телевидения, артистка озвучания и дубляжа.

© kino-teatr.ru

Татьяна Шелига скончалась 3 июля. Ей было 76 лет. О смерти матери сообщила в соцсети дочь - Анастасия Савицкая-Шелига. Причину она не назвала.

Шелига родилась в 1948 году в Киеве. С первого раза не поступив в театральный вуз, год работала помощником режиссера в детской редакции украинского ТВ - и поехала поступать снова.

После окончания в 1972 году Школы-студии имени Немировича-Данченко при МХАТ в Москве, почти четверть века проработала в Севастопольском театре русской драмы. В 1995-2010 гг. - актриса Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки. Заслуженная артистка Украины.

Умерла актриса Катерина Джулаки

Снималась с первой половины 1970-х, в фильмографии - более 60 пунктов: советские, российские, украинские и совместные проекты: "Про Витю, про Машу и морскую пехоту", "Муж собаки Баскервилей", "Неизвестные страницы из жизни разведчика", "Возвращение Мухтара", "Леди Бомж", "За двумя зайцами" 2003-го, "Когда мы дома" (пенсионерка Бакулина, главная роль), "Приятель покойника".