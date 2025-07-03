Кеосаян начал реагировать на голоса близких

Режиссер Тигран Кеосаян находится в стабильно тяжелом состоянии после перенесенного сердечного приступа. Он по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ.

При этом врачи считают, что шансы на выход Кеосаяна из комы есть. Как сообщает «Толк» со ссылкой на медиков, в состоянии режиссера наблюдаются небольшие улучшения.

Он моргает в ответ на голоса близких, иногда шевелит пальцами рук и пытается открыть рот.

«Мы наблюдаем слабую, но стабильную положительную динамику. Реакции на голос и прикосновения – это значимый прогресс, хотя говорить о полном восстановлении или выходе из комы пока преждевременно», – цитирует издание одного из лечащих врачей.

Также врачи сообщили, что при сохранении положительной динамики Кеосаян может очнуться. Однако на восстановление у режиссера уйдет немало времени. Ему понадобится долгий курс реабилитации, включающий физиотерапию, медикаментозное лечение, работу с психологами и логопедами. Не исключено, что клиническая смерть привела к необратимым последствиям для здоровья.

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