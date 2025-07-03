В Ростовской области мобильный интернет будут ограничивать из-за роста числа атак БПЛА

Работу мобильного интернета будут временно ограничивать в ряде муниципалитетов Ростовской области из-за участившихся атак беспилотников. Соответствующее решение коллегиально приняли члены регионального оперативного штаба на заседании, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.

С июня в Ростовской области систематически наблюдаются перебои со связью и мобильным интернетом, которые, по информации правительства региона, связаны с мерами безопасности.

"Мы привыкли жить в эпоху интернета, на него многое завязано. Без него такси не работают, доставка, не везде можно расплатиться. Неудобства, безусловно, большие. Это с одной стороны. Но с другой - вопрос безопасности жителей является абсолютно приоритетным. Мы видим, что происходит: количество и качество атак, к сожалению, растет. И их целями являются мирные объекты, наша критическая инфраструктура. При этом наша задача даже в таких непростых условиях - сделать все, чтобы максимально минимизировать неудобства для людей", - подчеркнул врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, чьи слова приводятся в сообщении министерства.

Как пояснили в ведомстве, дроны ВСУ используют сигналы базовых станций сотовой связи для наведения на цели. Чтобы снизить их эффективность, потребуется уменьшить скорость мобильного интернета. В последние дни это уже приводило к перебоям, но теперь операторы почти завершили перенастройку оборудования, чтобы голосовая связь и SMS работали даже при отключении интернета.

"Количество беспилотных летательных аппаратов, которые применяют ВСУ, и, как следствие, атак на Ростовскую область увеличивается. Противник постоянно совершенствует технологии их управления, делает все, чтобы нанести максимально эффективный удар", - заявил подполковник Анатолий Кудрявцев, начальник службы РЭБ 4-й гвардейской армии ВВС и ПВО, чьи слова цитирует министерство.

Представители операторов связи совместно с Минцифры области прорабатывают техническое решение, которое позволит при ограничении мобильной связи сохранять работу ряда наиболее востребованных сервисов и приложений.

Слюсарь поручил минимизировать неудобства для жителей. В частности, планируется расширить зоны WiMAX, особенно в СНТ и частном секторе. Это позволит пользоваться мобильными модемами. Банкоматы переведут на проводную связь и проверят доступность безналичной оплаты. Помимо этого, будут актуализированы точки бесплатного Wi-Fi, их добавят в популярные картографические сервисы.