Поклонская показала фото в новом образе

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская показала фото без одной вызвавшей резонанс детали образа — без афрокос. Кадры она опубликовала в Telegram.

На снимках она запечатлена во время посещения детского учреждения. Волосы бывшего прокурора распущены, на ней надета голубая блузка и светло-синие джинсы свободного кроя.

Решила ли Поклонская окончательно отказаться от афрокос в образе, неизвестно.

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После ухода из политики Поклонскую стали все чаще замечать в неформальных нарядах в стиле бохо. Ради фотосессий она примеряла этнические образы. А 9 июня появились снимки, на которых видно, что Поклонская кардинально сменила имидж.