Дефицит разнорабочих зафиксирован в России

Российские работодатели во II квартале этого года испытывали наибольший дефицит разнорабочих.

Об этом свидетельствуют результаты исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», передаёт РИА Новости.

Кроме того, по данным агентства, дефицит был зафиксирован на слесарей, инженеров, электриков, водителей и менеджеров по продажам. Далее в списке идут строители, грузчики, врачи, IT-специалисты, бухгалтеры и экономисты, юристы.

В исследовании приняли участие более 300 представителей бизнеса из всех регионов России.

Экономист и инвестор Ибрагим Бадалов ранее заявил, что за российских айтишников в мире идёт сумасшедшая борьба.

Портал «Работа России» между тем опубликовал рейтинги трудоустройства выпускников.