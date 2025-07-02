Названы сроки появления безопасных арбузов

Безопасные арбузы в России появляются в конце июля — начале августа. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал экономист Дмитрий Морковкин.

Он отметил, что россияне могут есть арбузы круглый год, поскольку их привозят из других теплых стран. В РФ же настоящие, полноценно созревшие арбузы появляются только в конце июля.

«Ранние экземпляры считаются не очень полезными с использованием технологий ускоренного выращивания с применением стимуляторов роста», — добавил Морковкин.

Экономист пояснил, что фермеры часто прибегают к интенсивным методам культивации, используя нитраты, пестициды и другие химические соединения для стимуляции роста и защиты от вредителей. В результате этого арбузы могут быть опасны для здоровья потребителей.