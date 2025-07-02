Пользователи Wildberries пожаловались на продажу мертвых питомцев

Покупатели российского маркетплейса Wildberries пожаловались на продажу питомцев для аквариумов — по их словам, животные приехали мертвыми. Об этом сообщает «360.ru».

Отмечается, что купленные улитки и креветки доставлялись мертвыми или и вовсе уже полуразложившимися. В доказательство своих слов покупатели предъявили фотографии приехавших животных.

«Разложилась до такой степени, что отвалилась половина туловища (видно на фото) и остался только один глазик», — сказано в одном из отзывов.

При этом сами продавцы считают, что в гибели животных виноваты погодные условия и служба доставки Wildberries. В свою очередь, маркетплейс уже принял меры — заблокировал упомянутых продавцов и остановил торговлю живыми существами.

«Мы регулярно информируем наших партнеров о правилах работы с маркетплейсом, а также предупреждаем, какая продукция запрещена к продаже на площадке», — сообщили в пресс-службе Wildberries.

Ранее в Wildberries прокомментировали обвинения в задержках выплат продавцам.