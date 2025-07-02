Скандальный блогер Алекс Лесли признал, что у него «куча» детей

Скандальный блогер Алекс Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) рассказал журналистам, что у него «куча» детей, пишет RT.

По его словам, он не намеревается их содержать.

Журналисты отметили, что в 2017 году московский суд признал Кириллова отцом ребёнка уроженки Белоруссии. Спустя год он предпринял попытку обжаловать решение суда, когда находился в тюрьме Таиланда по обвинению в организации незаконного секс-тренинга.

В 2021 году мать ребёнка добилась лишения его родительских прав, но 2022 году решение отменили. В 2025-м она снова обратилась в суд и потребовала также оспорить размер алиментов, пояснили журналисты.

Адвокат Лесли Илья Смирнов предположил, что его клиент даже не в курсе судебных процессов.

«Потому что, в принципе, это ему не жмёт: отец — не отец», — отметил юрист.

По его словам, возбужденное в июне уголовное дело, связанное с домогательствами к девушкам в Москве, также не волнует Кириллова, так как он находится «в одной из стран Евросоюза».