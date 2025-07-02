Синоптик рассказала, стоит ли ждать жаркую погоду в Центральной России в июле

Жаркой погоды в июле в городах Центральной России пока не прогнозируется. Об этом ОТР заявила ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

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Синоптик отметила, что в ближайшие дни в центральные и северо-западные регионы снова вернется тепло, — столбики термометров покажут +22…+24 градуса. При этом будут идти дожди.

«Средняя максимальная температура (в июле. — Прим. ред) должна быть где-то +25…+26 градусов, — добавила Позднякова. — Так что, скорее всего, так и будет. Но вот жаркой погоды пока что не прогнозируется и модели долгосрочных прогнозов тоже жары не обещают».

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Парламентской газете», что в Москве 3 и 4 июля установится +24…+26 градусов, но уже 5 и 6 июля ожидается до +20 градусов, что на два градуса ниже нормы.