Помощник Митты сообщил о его госпитализации

Народный артист России, кинорежиссер Александр Митта находится в больнице, рассказал журналистам его помощник Геннадий Иванов. Об этом пишет ТАСС.

Собеседник агентства заметил, что Александр Наумович находится в больнице. Он добавил, что больше никакой информацией не располагает.

Накануне СМИ сообщили, что Митта госпитализирован в тяжелом состоянии — у него диагностировали воспаление легких.

Вместе с тем, позже сын кинорежиссера опровергнул эту информацию. Он уточнил, что журналисты нередко пишут об ухудшении здоровья его отца, но эти слухи не подтверждаются.

Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. В 1960 году получил диплом режиссерского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова).

В его активе такие картины, как «Гори, гори, моя звезда», «Москва, любовь моя», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Экипаж», «Шагал — Малевич», сериал «Граница. Таежный роман».