Путин поддержал идею о выделении квот на образование для вдов участников СВО

Надо предоставить вдовам военных, погибших в ходе спецоперации на Украине, возможность получить образование на льготных условиях, считает президент РФ Владимир Путин. Он так же предложил подумать о мерах поддержки таких женщин в процессе учебы.

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В среду вечером глава государства провел совещание с членами правительства, в ходе которого статс-секретарь - замминистра обороны Анна Цивилева рассказала о том, что к ней как к главе фонда "Защитники Отечества" обращаются вдовы военных, которые, несмотря на свою утрату, занимают активную позицию, хотят учиться и самостоятельно содержать свои семьи. Цивилева напомнила, что закон предусматривает льготы на поступление в вузы и колледжи для самих участников СВО и их детей, вдовы такой возможности не имеют. Замминистра предлагает внести соответствующие изменения в нормативную базу.

"Безусловно, нужно это сделать, я поддерживаю", - ответил президент и попросил профильные ведомства подключиться к этой работе.

"Но вот что касается вдов погибших наших ребят, наших товарищей, надо посмотреть пошире на этот вопрос", - считает Путин.

Он предложил оказать помощь вдовам в процессе обучения по аналогии с тем, как государство поддерживает молодые семьи.

"Вот, женщина пойдет учиться, может, и дети есть. Как она будет существовать, семью содержать", - привел он пример конкретной ситуации.

"Надо внимательно посмотреть, как обеспечить процесс обучения и что можно еще сделать дополнительно, чтобы их поддержать", - сказал он и попросил Анну Цивилеву вместе с коллегами из правительства проанализировать ситуацию и представить доклад о дополнительных мерах поддержки.