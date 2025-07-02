Раскрыта новая схема мошенников, представляющихся сотрудниками военкомата

Злоумышленники в мессенджере WhatsApp* (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) выдают себя за сотрудников военкоматов и получают коды авторизации от портала «Госуслуги», пишет в Telegram-канале пресс-служба УБК МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что преступники связываются с гражданами под предлогом оформления приписного свидетельства или уточнения личных данных.

Затем они просят передать код электронной очереди, что позволяет им получить доступ к личным кабинетам пользователей.

В управлении пояснили, что по этой схеме были обмануты десятиклассник из Нижегородской области и студент из Волгограда.

Вместе с тем, аферистам не удалось воспользоваться украденными данными: после подозрительного звонка школьник обратился за помощью к родителям, а студент сразу же заблокировал аккаунт и сообщил о происшествии в правоохранительные органы.

В пресс-службе подчеркнули, что государственные органы, включая военкоматы, никогда не используют для связи мессенджеры.

Ранее в Минцифры РФ сообщили, что на портале «Госуслуги» заработал сервис по оформлению социальных вкладов и счетов. В ведомстве подчеркнули, что заключить договор можно только самостоятельно, через «Госуслуги».

«Если кто‐то звонит с предложением открыть для вас вклад или счет — это мошенники», — уточнили в министерстве.

* Мессенджер принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в РФ экстремистской и запрещена.