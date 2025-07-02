Правнук Сталина высказался о песне Уэста, в которой упоминается Гитлер

Художник Селим Бенсаад, правнук Иосифа Сталина, обрушился с критикой на рэпера Канье Уэста, посвятившего песню Адольфу Гитлеру. Он назвал удивительным тот факт, что темнокожий музыкант прославляет того, кто посвятил себя уничтожению людей его расы.

© Вечерняя Москва

— Я не понимаю, может, Канье Уэсту стоит для начала подучить историю из первоисточников, а не из американских комиксов? Или он ошибочно полагает, что Гитлер истреблял только евреев? Спешу его расстроить, для Гитлера он — просто обезьяна на потеху, — сказал Бенсаад.

Правнук Сталина напомнил, что в Европе вплоть до 1955 года чернокожих детей содержали в зоопарках как диких животных, в то время как в Штатах процветала расовая сегрегация.

— Ни Канье Уэст, ни я бы не родились, если бы Гитлер победил в 1945 году, — подчеркнул Бенсаад.

Особое внимание художник уделил современному возрождению нацистских идей. Он добавил, что спецоперация на Украине — продолжение той борьбы, которую вел советский народ, сообщает News.ru.

В феврале Уэст заявил, что больше не считает себя нацистом. О смене своих взглядов артист сообщил на своей странице в социальной сети Х.

Психотерапевт Евгений Фомин объяснил вызывающее поведение репера Канье Уэста. По его словам, Уэст вряд ли способен адекватно оценивать свои действия, а в силу публичности любой поступок виден широкой аудитории. Фомин добавил, что все усугубляется из-за действия запрещенных веществ, которые употребляет исполнитель.

Чем прославился «человек-инфоповод» и в каких скандалах еще был замешан американский рэпер — в эксклюзивных материалах «Вечерней Москвы».