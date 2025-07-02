Фанк, соул и латино: Алексей Чумаков споет на МТС Live Лето в «Лужниках»

Живой звук и зажигательный микс стилей: Алексей Чумаков — в числе хедлайнеров МТС Live Лето

© Пресс-служба

МТС Live Лето в «Лужниках» — самая большая площадка города под открытым небом, где на протяжении двух месяцев будет звучать музыка совершенно разных жанров, от хип-хопа до латиноамериканских ритмов. Генеральный партнер концертной площадки бренд современной электроники DIGMA PRO. Официальный партнер проекта - Самокат.

6 июля настроением зажигательного латино, в горячем миксе с фанком и соулом, публику зарядит Алексей Чумаков — певец, композитор, телеведущий, участник популярных телепроектов. У исполнителя собственный фирменный стиль, в котором соединяются различные музыкальные направления: будут и проникновенные баллады, и танцевальные треки, под которые невозможно устоять на месте и не пританцовывать.

Живой звук, харизма музыканта, любимые слушателями хиты и совсем новые песни — концерт Алексея Чумакова на МТС Live Лето станет одним из самых ярких событий летней программы.

© Пресс-служба

Площадка МТС Live Лето в «Лужниках» будет открыта до 17 августа. За это время на ней пройдут концерты музыкантов, фестивали и другие мероприятия разных форматов. Анонсированы выступления таких артистов, как Асия, MAYOT, SQWOZ BAB, групп 25/17, Cupsize, корейских айдолов Young Posse и многих других.

Расписание концертов и новости о событиях можно узнать на официальном сайте.