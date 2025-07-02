Симоньян назвала «нытьём на ночь глядя» жалобы Мерца на работу RT

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала «нытьём на ночь глядя» жалобы канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что немецкое население «дезинформируют такими источниками, как RT, и другими»

Во время интервью телеканалу ARD Мерц заявил, что Россия якобы ведёт против ФРГ «гибридную войну».

«Канцлер ФРГ Фридрих Мерц вчера решил поныть на ночь глядя: «Наше население систематически дезинформируют такими источниками, как Russia Today, и другими. Всё названное относится к ведению гибридной войны. Россия уже сегодня нападает на нас». Процитируем Начальника: «Мы ещё даже не начинали», — прокомментировала Симоньян в своём Telegram-канале его высказывание.

В декабре 2021 года стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE, вещающий из студий в Москве.