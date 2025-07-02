Известный военный корреспондент Александр Коц обратился к гражданам России с призывом бойкотировать товары, произведенные в Азербайджане, на фоне конфликта Баку с РФ.

«В политике есть высокая дипломатия, а есть реалии на земле. А на земле мы с вами», – написал он в своем телеграм-канале.

Военкор прокомментировал мнение, что официальные лица России недостаточно жестко реагируют на демарши Азербайджана, и предложил альтернативный способ реакции на недружественные действия азиатской республиик. Он подчеркнул, что, несмотря на политическую напряженность, на рынках «Садовод» и «Фудсити» по-прежнему много посетителей, а азербайджанские помидоры «не успевают протухнуть» на прилавках.

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Вспоминая опыт бойкота латвийских шпрот после недружественных выходок в адрес ветеранов Великой Отечественной войны в Латвии, Коц призвал россиян не дожидаться государственных мер и начать с себя.

«Давайте не будем ждать, пока государство закроет те или иные азербайджанские рынки, начнем с себя и откажемся от азербайджанской продукции в конкретно взятой семье. По всей стране. Ударим рублем по азербайджанскому беспределу и безнаказанности диаспор», – заявил военкор.

Коц выразил уверенность, что массовый отказ от азербайджанских товаров может стать эффективным способом давления на Азербайджан и поддержки отечественных производителей.

Напомним, ранее Клишас заявил, что диаспоры не могут навязывать правила России и ее гражданам.